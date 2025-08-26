Умер звезда «Ходячих мертвецов» Фрэнк Прайс

Фото: www.globallookpress.com/Pascal Deloche

Он сыграл значимую роль в развитии телевидения и кинопроизводства, подарив индустрии новые форматы и крупные проекты.

Не стало известного американского кинопродюсера и сценариста Фрэнка Прайса. В мае ему исполнилось 95 лет. Информация о его смерти появилась в базе IMDb. Как сообщил сын покойного, экс-глава Amazon Studios Рой Прайс, отец ушел из жизни во сне.

Фрэнк Прайс родился в 1930 году в штате Иллинойс. За свою долгую карьеру он успел попробовать себя в самых разных ролях: был сценаристом, продюсером, редактором, актером, а также занимал руководящие должности в кино- и телекомпаниях. Кроме того, он принимал участие в создании множества документальных лент и телевизионных проектов.

Особенно яркий след Прайс оставил в истории Columbia Pictures, где занимал пост председателя совета директоров. На этой должности он поддержал и запустил в производство ряд проектов, ставших классикой Голливуда. Именно под его руководством студия выпустила «Назад в будущее», отмеченный «Оскаром», и «Охотников за привидениями», которые получили три номинации на «Золотой глобус». По оценкам специалистов, девять из десяти самых кассовых фильмов студии вышли в период, когда во главе Columbia Pictures стоял Прайс.

Фрэнк Прайс проявил себя не только как управленец, но и как творец. Он работал над сценарием к вестерну «Виргинец», выступил продюсером спортивной драмы «Гладиатор» (1992) с участием Гудини-младшего, а также снялся в военной картине «Ходячие мертвецы» (1995). Кроме того, именно он стоял у истоков формата телевизионных игровых фильмов и 90-минутных мини-сериалов.

За вклад в индустрию Прайс был удостоен премии Американского фонда кино и номинировался на «Эмми» за драму «Пилоты из Таскиги» с Лоренсом Фишборном в главной роли.

