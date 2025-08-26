Получили гражданство: четыре российских хоккеиста сыграют за сборную Индонезии

Четыре российских хоккеиста получили гражданство и сыграют за команду Индонезии

Натурализация была одобрена в рамках сотрудничества с РФ для развития спорта в стране.

Четыре российских хоккеиста — Савелий Молчанов, Евгений Нурисламов, Артем Безруков и Адель Хабибуллин — получили индонезийское гражданство и смогут выступать за национальную сборную. Об этом сообщает издание Jakarta Globe.

Двое защитников, Нурисламов и Безруков, с 2023 года играют в клубах Индонезии и уже сотрудничают со сборной страны. Голкипер Хабибуллин и нападающий Молчанов также влились в состав национальной команды.

Это произошло в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве между Россией и Индонезией, подписанного в июне 2025 года. Оно предусматривает развитие хоккея и укрепление спортивных связей.

Для Индонезии, как страны с невысоким уровнем популярности хоккея, выход на новый уровень через привлечение российских игроков открывает перспективы для роста и популяризации этого вида спорта в регионе.

Участие опытных российских хоккеистов в индонезийской сборной может значительно повысить уровень команды и способствовать развитию хоккея в Юго-Восточной Азии.

