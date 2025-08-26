Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

МИД РФ: попытки Европы нивелировать соглашения, достигнутые на Аляске, вызывают обеспокоенность.

Киев и Европейский Союз направили свои усилия на подрыв достигнутых в Анкоридже соглашений между Россией и США.

Об этом 26 августа сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России по итогам встречи заместителя главы МИД РФ Михаила Галузина с послом Турции в России Танжу Бильгичем.

В ходе обсуждения ситуации на Украине, учитывающей недавнюю встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, было отмечено, что киевский режим и его европейские союзники ведут неконструктивную линию.

«Подчеркнута неконструктивная линия киевского режима и его европейских спонсоров, взявших курс на нивелирование достигнутых по итогам встречи в Анкоридже договоренностей и их последующую ревизию», — указано на сайте МИД России.

Кроме того, стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Турцией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также выразил надежду, что попытки Запада помешать процессу украинского урегулирования не будут успешными. Он отметил, что западные страны стремятся нарушить процесс, который был заложен Путиным и Трампом во время их встречи на Аляске.

Саммит президентов состоялся 15 августа в Анкоридже (Аляска), и по его итогам Путин подчеркнул стремление Трампа к мирному разрешению конфликта на Украине.

