Не больше десятка: россиянам могут ограничить количество банковских карт

Минцифры подготовило еще один пакет мер по борьбе с кибермошенниками.

Восстановить доступ к аккаунту на «Госуслугах» можно будет с помощью биометрии, приложения и сайта банка, мессенджера MAX или в МФЦ.

Минцифры подготовило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Также на портале появится единая платформа, на которой пользователь сможет увидеть согласие на обработку персональных данных. Можно будет не только узнать, кто, как и зачем обрабатывает ваши данные, но и отозвать ранее выданное разрешение.

Еще главное из законопроекта: россияне не смогут использовать более десяти банковских карт. Мобильный оператор или банк обязаны возместить украденные средства, если они не предотвратили обман клиента. А звонки с иностранных номеров будут маркироваться. И абонент сможет запретить входящие из-за рубежа вызовы.

