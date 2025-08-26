Крупный теракт в ДНР предотвратили с помощью РЭБ

Фото, видео: 5-tv.ru

ВСУ направили БПЛА на заправку в Макеевке.

В ДНР предотвращен крупный теракт. ВСУ направили беспилотник на автозаправку в Макеевке. Станция находится рядом с крупной транспортной развязкой, рынком и торговым центром, где во время налета находилось много людей. Вражеский беспилотник с зарядом более 60 килограммов подавили с помощью системы радиоэлектронной борьбы.

«Здесь обнаружены фрагменты беспилотного воздушного судна типа FP-1 украинского производства и неразорвавшаяся боевая часть. Боевая часть содержит готовые поражающие элементы для максимального поражения на большой дистанции», — рассказал сотрудник УФСБ России по ДНР.

Взрывоопасные части БПЛА специалисты отправили на полигон, где их уничтожат.

