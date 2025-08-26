Серьезный ущерб: ВС РФ ударили по объектам газоснабжения Украины

Фото: www.globallookpress.com/Alona_nikolaievych

Повреждены две компрессорные станции.

Атаки Вооруженных сил РФ нанесли серьезный урон двум украинским компрессорным станциям. Это внесло коррективы в основные маршруты из газодобывающих регионов, и, как следствие, в объемы поставок топлива на Украине. Об этом пишет издание EADaily.

Ночью 19 августа армия России ответила на удары ВСУ по российским НПЗ. Была атакована компрессорная станция под Лубнами, а позднее, 21 августа, под Павлоградом. В Минэнерго Украины заявили о масштабных пожарах. По информации GIE, в украинской ГТС отмечается нестабильность в поставках газа.

Компрессорная станция под Лубнами обеспечивает поставки топлива в Киев из районов в Полтавской и Харьковской областях. Из столицы газ идет в Западную Украину, где расположены основные хранилища топлива. Последствия от поражения станции дали о себе знать незамедлительно: закачка газа в подземные хранилища снизилась до минимума — 47,2 миллионов кубометров в сутки. Для сравнения: 19 августа, до удара, показатель был на уровне 52 миллионов кубометров.

Что касается станции под Павлоградом, она обеспечивает топливом центр и юг Украины. Удар сократил подачи топлива по маршруту. Судя по данным, часть объемов удалось перебросить через станцию под Лубнами. За счет этого 22 августа закачка в хранилища выросла до 51,5 миллионов кубометров. Но уже 23 августа показатель снова снизился — до 48,5 миллионов.

