Умер актер из сериалов «Метод Фрейда» и «Кремлевские курсанты» Алексей Аптовцев

Артисту было 49 лет.

Актер Алексей Аптовцев умер на 50-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра «ФЭСТ», в котором артист служил.

«Мы уверены, что каждый из вас, кто видел Алексея на сцене, запомнил его героев как образцы самого высокого актерского мастерства», — говорится в заявлении учреждения.

В заявлении отмечается: те, кто видел Алексея на сцене, запомнили его выдающийся талант и умение «оживлять» персонажей. Героев он создавал сложными и противоречивыми, они не давали готовых ответов, а побуждали и зрителей, и самого исполнителя задуматься.

Алексей Аптовцев начал свою карьеру в театре драмы и комедии «ФЭСТ» в 2003 году. В его фильмографии около 30 работ в кино и на телевидении. Наибольшую известность ему принесли роли в «Кремлевских курсантах», «Солдатах», «Кодексе чести», «Склифосовском» и других популярных проектах. Кроме того, актер занимался озвучиванием компьютерных игр.

Причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание. Об этом ТАСС сообщили в театре «ФЭСТ».

