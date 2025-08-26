Российские пловцы поставили новый рекорд на юниорском ЧМ в Румынии

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Спортсмены привезли домой пять золотых медалей.

Российские пловцы-юниоры с триумфом вернулись из Румынии. На первенстве мира они завоевали пять золотых медалей.

Наши спортсмены показали лучшее время в эстафете вольным стилем. А также установили новый рекорд страны. Первыми впечатлениями они поделились с «Известиями».

«У всех положительные эмоции! Выиграли золотую медаль, поставили мировой рекорд. У нас у всех радость получить такой опыт на международной арене», — поделился победитель мужской эстафеты на ЧМ среди юниоров в Румынии Егор Прошин.

«Изначально планировали побить рекорд России, а получился рекорд мира. Волна эмоций еще накроет где-то через пару дней. А сейчас хочется просто домой», — рассказал победитель мужской эстафеты на ЧМ среди юниоров в Румынии Роман Жидков.

За звание лучшего боролись более тысячи участников из 73 стран. Кроме золота в копилке нашей сборной еще пять серебряных и пять бронзовых наград.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.