Трое подростков получили тюремные сроки за подготовку терактов в регионах РФ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Они проведут в колонии несколько лет.
Вместо школы — воспитательная колония. В Ставропольском крае, Сахалинской и Ивановской областях за подготовку терактов осуждены трое подростков.
По данным следствия, один из них создал канал, где пропагандировал запрещенную в России идеологию. Прошел обучение по изготовлению взрывных устройств и пытался подорвать стратегический объект. Преступления под руководством кураторов из международных террористических организаций готовили еще двое несовершеннолетних.
Суды приговорили фигурантов к срокам до шести лет. Следственный комитет и ФСБ предупреждают подростков об уголовной ответственности за терроризм, в том числе в интернете. Их возраст не является смягчающим обстоятельством.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.