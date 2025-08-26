Трое подростков получили тюремные сроки за подготовку терактов в регионах РФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Они проведут в колонии несколько лет.

Вместо школы — воспитательная колония. В Ставропольском крае, Сахалинской и Ивановской областях за подготовку терактов осуждены трое подростков.

По данным следствия, один из них создал канал, где пропагандировал запрещенную в России идеологию. Прошел обучение по изготовлению взрывных устройств и пытался подорвать стратегический объект. Преступления под руководством кураторов из международных террористических организаций готовили еще двое несовершеннолетних.

Суды приговорили фигурантов к срокам до шести лет. Следственный комитет и ФСБ предупреждают подростков об уголовной ответственности за терроризм, в том числе в интернете. Их возраст не является смягчающим обстоятельством.

