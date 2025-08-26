Мишустин поручил инвентаризировать все объекты на новых территориях РФ

Фото: © РИА Новости/Александр Миридонов

В ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области находятся примерно пять миллионов единиц недвижимости.

Необходимо обеспечить кадастровый учет объектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочей встречи с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским.

«Одна из самых значимых тем, которую мы с вами обсуждали еще на прошлой встрече, — это вопросы, связанные с деятельностью вашего агентства на территориях новых регионов страны: это Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Очень важно там инвентаризировать все объекты, обеспечить их кадастровый учет и вообще гарантии прав собственности точно так же, как и по всей России это обеспечивается системой Росреестра», — сообщил Мишустин.

По словам Скуфинского, инвентаризация уже находится на контроле агентства, проект стартовал в сентябре прошлого года. Главная его задача — обеспечение пересчета и учета всех земель и объектов, находящихся на территории регионов. Предварительно по оценкам агентства, в районах Донбасса и Новороссии находятся примерно пять миллионов объектов недвижимости.

Как отмечает руководитель Росреестра, работы проводятся в непростых полевых условиях. Однако на данный момент поставлено на учет около 80% объектов — примерно четыре миллиона 600 тысяч единиц.

По словам Мишустина, качественный учет недвижимости необходим для гарантии права собственности людям и бизнесу. Он выразил мнение, что работа по инвентаризации нелегкая, но она должна выполняться с взятием во внимание национальных целей развития.

«Очень важно, чтобы все технологии, системы, которые разрабатываются, Национальная система пространственных данных — все они были построены, в первую очередь, на отечественных технологиях, с использованием всех средств безопасности. Вместе с тем они, конечно, должны быть рассчитаны на интерактивное взаимодействие с людьми, чтобы это было просто и удобно для людей, поскольку вопросы собственности волнуют каждого человека в России», — подытожил премьер-министр.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России держит на постоянном контроле восстановление новых регионов.

