Германской пивоваренной отрасли предрекли волну банкротств в ближайшее время

Глава Oettinger Блашак: пивоваренную отрасль ФРГ ждет волна банкротств
К такому выводу пришел руководитель выпускающей пенный напиток компании в Баварии.
Волна банкротств ожидает в ближайшие годы германскую пивоваренную отрасль. В этом уверен руководитель баварской компании Oettinger Штефан Блашак, своим мнением он поделился в интервью газете Augsburger Allgemeine.
По словам предпринимателя, мир пивоваров ФРГ рушится.
«Мы наблюдаем почти каждый день банкротства небольших предприятий, это затронет и крупные», — сказал Блашак.
Он уверен, что германские пивоварни будут и дальше «падать, как мухи со стены».
Согласно утверждению Штефана Блашака, это происходит из-за постоянного снижения потребления пива в Германии. Особенно сильный спад произошел в текущем году. По словам руководителя баварской компании, только в 2025-м рынок рухнул на 7-7,5%. Таким образом в первом полугодии отрасль внутри страны потеряла около трех миллионов проданных банок в день.
