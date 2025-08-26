Будете выглядеть моложе: советы стилиста при выборе стрижки

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Укладка способна скрыть не только возраст, но и лишний вес.

Прическа — главный акцент в образе девушки. Правильно подобранная стрижка не только подчеркивает индивидуальность, но и способна скрыть возрастные изменения. Как создать идеальный образ, рассказала стилист Галина Тоторина в беседе с aif.ru.

Первый этап: определить форму лица. Оно может быть ромбовидным, круглым, овальным, квадратным, треугольным или смешанного типа. На каждом типе лица прическа смотрится по-своему.

«Обладательницам овала доступны множество интересных вариантов, под любую длину волос. Квадрату лучше выбрать стрижку с градуировкой или челку-шторку. Прямоугольнику подойдет боб длиной волос чуть выше или чуть ниже подбородка. Для треугольника важно добиться баланса между скулами и подбородком, помогут прически со стильной длинной челкой и объемом сверху или стрижки пикси, каре. Ромбу важно сгладить широкие и острые скулы и подчеркнуть глаза», — советует Тоторина.

Чтобы скрыть возрастные изменения, мастер учитывает «линии молодости». Они расположены в области скул, глаз и челюстей и должны образовывать угол, направленный вверх.

Ранее 5-tv.ru писал, как проверить мастера перед наращиванием волос.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.