Польша и Финляндия собираются восстановить болота для защиты от России

Так в странах решили бороться еще и с изменениями климата.

Правительства Польши и Финляндии изучают возможность восстановления приграничных болот на своих территориях в качестве меры защиты от России. Об сообщило издание Politico.

По словам генерального директора по вопросам природы в Министерстве окружающей среды Финляндии Тарьи Хааранен, это решение позволяет достичь сразу нескольких целей, включая укрепление границ и борьбу с изменением климата.

По задумке местных властей, восстановленные заболоченные территории должны стать преградой для возможного передвижения военной техники и грузовиков.

Недавно Финляндия начала строительство забора вблизи линии российской границы, а аналогичные меры принимает Эстония, ограничивая проезд на пограничных пунктах. В то же время Россия неоднократно заявляла о своей мирной позиции и готовности к диалогу на равных условиях, попросив Запад прекратить демонизацию страны ради политических целей.

Тем временем, в Словакии жестко раскритиковали удары Украины по «Дружбе». Подобные атаки на гражданскую инфраструктуру должны осуждать все государства, заявили в стране.

