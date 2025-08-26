Колокольникова внесли в список угроз национальной безопасности Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Актер известен не только благодаря российским проектам, но и ролям в голливудских фильмах.

Российский актер Юрий Колокольников внесен в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Об этом стало известно из опубликованного документа Министерства культуры и стратегических коммуникаций страны.

Основанием для такого решения стало участие Колокольникова в кинопроектах, финансируемых из государственного бюджета Российской Федерации.

Данный перечень был создан украинским ведомством в 2015 году. С тех пор в него включено более 200 представителей культуры, публично поддерживающих Россию. В список вошли такие известные личности, как Народная артистка РФ Надежда Бабкина, Народный артист РФ Сергей Безруков, Народный артист РСФСР Михаил Боярский и другие.

Юрий Колокольников известен в России как актер театра и кино, сыгравший в таких проектах, как «В августе 44-го…», «Дети Арбата», «Кука», «На море!», «Левша», «Тайный город», «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный». Кроме этого, артист занимается продюсированием, преимущественно комедийных фильмов.

Также актер получил известность благодаря ролям в голливудских фильмах и сериалах, среди которых «Довод» Кристофера Нолана и «Игра престолов».

