Польша намерена приравнять бандеровскую символику к нацистской

Поводом для этого стали десятки провокаций, которые устраивают украинские беженцы.

Зеленский начал открыто угрожать своим соседям. Глава киевского режима взбесился после того, как президент Польши решил законодательно приравнять бандеровскую символику к нацистской и запретить ее на территорию страны. Поводом для этого стали десятки провокаций, которые устраивают украинские беженцы. Варшава также нашла способ, как выселить их в другие страны Евросоюза. Все расскажет корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Войну всему, что связано с украинским нацизмом и его главарем Степаном Бандерой, объявила партия «Конфедерация польской короны». Ее вице-президент Влодзимеж Скалик выложил видео сожжения экстремистской символики и призвал сторонников не допустить распространения «бандеризма» в Польше. Его, как заразную болезнь, завезли с собой украинские беженцы.

Видео задержания двух 17-летних украинцев, отравленных идеологией исключительности и принадлежности к «супернации», опубликовала польская полиция. Радушно принятые Польшей гости размещали бандеровские флаги на памятниках жертвам Волынской резни.

Чем обернулась такая героизация украинских пособников Гитлера 82 года назад, хорошо помнят польские историки. До 100 тысяч убитых поляков. Украинские нацисты особенно зверствовали в отношении женщин и детей.

«Немцы были в полном восторге от этой ситуации и решили использовать ненависть украинцев, направленную против польского народа, чтобы с ее помощью легче держать поляков под контролем в Галиции и других оккупированных областях. Украинцам внушали, что они лучше поляков, предоставляли доступ к продовольствию и позволяли делать все, что захотят», — говорит историк Войтек Древняк.

И вот теперь президент Польши Кароль Навроцкий выступил с необычной для Европы инициативой: законодательно приравнять бандеровскую символику к нацистской и запретить.

«Я считаю, что мы должны включить в этот законопроект однозначный лозунг Stop Banderism и в Уголовном кодексе приравнять символ Бандеры к символам, которые соответствуют немецкому национал-социализму, обычно называемому нацизмом», — отметил президент Польши Кароль Навроцкий.

А еще польский лидер воспользовался президентским вето — заблокировал продление социальных выплат и медицинского обеспечения неработающим украинским беженцам, которые сейчас — в более привилегированном положении, чем поляки.

Совсем иной настрой у премьера Туска, который по-прежнему предоставляет концертные площадки для гостей в вышиванках. И вот, что там можно увидеть: националистические марши времен Третьего рейха и те самые черно-красные тряпки. Местная полиция, при этом, прогоняет своих же, консервативных поляков.

Но терпение даже премьера Туска не безгранично. Скрепя сердце, его правительство изменило правила приема в вузы: слишком много беженцев въехали по студенческой визе, но тут же превратились в гастарбайтеров. А Варшавский университет запретил украинцу вести курс силезского языка — за героизацию Бандеры и стремление отделить Силезию от Польши.

В Киеве уже отреагировали: за запрет бандеровской символики и другие недружественные жесты Зеленский и компания грозят соседям «суровыми последствиями».

