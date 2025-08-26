Мобилизованный скончался прямо в здании ТЦК на Украине
Фото, видео: www.globallookpress.com/Dmytro Smolyenkoukrinform; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Инцидент произошел в городе Ровно.
А на западе Украины разгорелся скандал из-за гибели мобилизованного прямо в здании ТЦК. Его схватили прямо на улице в городе Ровно, отвезли в военкомат, а через три дня он был уже в морге.
Брать ответственность за трагедию военкомы отказались. По их словам, мужчина умер от сердечной недостаточности. И на медкомиссию отправился, якобы, добровольно.
Но вопросы остаются. К примеру, о работе врачей, которые успели признать покойного годным к службе, несмотря на проблемы со здоровьем.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.