Скрыться не получится: как работают российские снайперы в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Наши военнослужащие эффективно уничтожают расчеты БПЛА противника.

Нехватку людей на передовой противник пытается компенсировать тяжелыми ударными дронами. Такие беспилотники еще называют «бомбовозами». И чтобы они не смогли доставить смертельно опасный груз к расположению российских военных, круглосуточную охоту ведут наши снайперы. О том, как обмануть «Бабу-Ягу», они рассказали корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину.

Самое грозное оружие ВСУ — тяжелые ударные дроны, которые на фронте прозвали «Баба-Яга», меняют тактику: противник стал усиливать их бронепластинами и старается поражать цели на ходу.

«Они точно так же быстро адаптируются к военным условиям, как и мы. В большом количестве, когда начали их сбивать, они начали менять тактику бомбежки. То есть они над целью уже не зависают, они стараются ее поразить в ходе марша. То есть снижает скорость, летит на маленькой скорости и скидывает боеприпасы, не зависая над целью», — рассказывает командир взвода роты снайперов группировки «Центр» с позывным «Гора».

Поразить такую цель в движении может только очень хороших стрелок. Поэтому бойцы снайперской роты группировки «Центр» дежурит на самых оживленных маршрутах ударных дронов противника и прикрывает самый важные объекты. На счету одного только взвода «Горы» — почти две сотни сбитых целей.

Надежных укрытий, способных защитить от агродронов, практически не существует. Если раньше можно было чувствовать себя в относительной безопасности в помещении, где есть бетонные перекрытия, то теперь это не работает. Подлетят, «разберут» любое здание, потому что боеприпасы у них очень мощные. Единственная защита — это уничтожить «Бабу-Ягу» прежде, чем она уничтожит тебя.

Каждый раз, стреляя по дронам, снайпер рискует раскрыть себя — камера тепловизора хорошо видит и вспышку, и раскаленный ствол. В противостоянии с «Бабой-Ягой» главное — не паниковать и попытаться найти новое укрытие, говорит снайпер с позывным «Кевин». На его счету 13 тяжелых дронов.

«Бегать от нее бессмысленно. У нее скорость! Это техника, а ты человек. Нужно маскироваться и ждать. Если она тебя обнаружили, она тебя сразу убьет, сразу, моментально. Если она этого не сделала, то она тебя просто не видит. Поэтому бояться не надо, спокойненько залазишь под пончо, под кроны деревьев и пережидаешь. Когда она повернулась к тебе боком, то есть камера отвернулась, выдыхаешь, прицеливаешься и продолжаешь свою работу», — рассказывает боец снайперской роты группировки «Центр» с позывным «Кевин».

На имеющихся в нашем распоряжении кадрах еще один эффективный способ борьбы с тяжелыми бомбовозами. «Бабу-Ягу» сбивают наши дроны-перехватчики. Видео снято в Днепропетровской области, где накануне бойцы 57-й мотострелковой бригады 5-й армии группировки «Восток» освободили Новогеоргиевку.

«Сила духа русского солдата, которую, как говорится, не прогнешь! Ну и умение командиров правильно поставить задачи», — рассказывает командир штурмового подразделения группировки «Восток» с позывным «Степа».

А Южная группировка войск отчиталась о полном освобождении села Клеман-Бык и его окрестностей на подходе к Константиновке.

«В основном, работают FPV-группы, которые выявляют сначала точки противника и потом их сжигают, чтобы наши штурмовики могли идти и чтобы такого сильного воздействия со стороны противника не было на них», — рассказывает военнослужащий 103 МСП 150-й гв. МСД группировки «Юг» с позывным «Симба».

«Много сил было потрачено противником на удержание этой позиции. Клебан-Бык, по сути, является ключом к Константиновке», — говорит военнослужащий 103 МСП 150-й гвардейской МСД группировки «Юг» с позывным «Пенза».

И здесь ключом к успеху тоже стала системная борьба с расчетами БПЛА противника. На этих кадрах — уничтожение расчета «Бабы-Яги». Ее выследили до места посадки и накрыли огнем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.