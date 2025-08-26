Жители ЮЗАО Москвы отправили в ДНР и Запорожье 115-й гуманитарный груз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Уже более 350 тонн вещей и продуктов доставили в новые регионы из столичного округа с 2022 года.

Жители Юго-Западного административного округа (ЮЗАО) Москвы отправили уже 115-й гуманитарный груз в Запорожскую область и Донецкую Народную Республику (ДНР). Об этом сообщает портал mos.ru.

В последнюю поставку вошло более двух тонн помощи, в числе которой продукты питания, одежда, медикаменты, игрушки для детей, а также инструменты и даже радиоаппаратура.

В общей сложности с начала спецоперации из ЮЗАО было отправлено более 350 тонн груза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что столичные волонтеры доставили более десяти тонн гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР. В социальные учреждения волонтеры направили продукты питания, средства гигиены, развивающие игрушки и школьные принадлежности. Участникам спецоперации были направлены медикаменты, маскировочные сети, комплекты белья и газовые баллоны.

В рамках проекта «Лето в Москве» в «Домиках добра» любой желающий может отправить открытку со словами поддержки и подарки бойцам.

