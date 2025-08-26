«Лучшее место на Земле»: Денис Майданов рассказал, где чаще всего проводит отпуск
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
Семья артиста поддержала его выбор.
Заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов считает, что Крым — лучшее место на Земле. Таким мнением певец поделился с корреспондентом 5-tv.ru на главном светском событии лета — традиционной регате Radio Monte Carlo.
На мероприятие музыкант пришел вместе с женой Натальей и дочерью Владой. Отвечая на вопрос журналиста о том, как он провел отпуск, Денис Майданов сообщил, что не так давно вернулся из Крыма.
«Шикарно. Лучшее место на Земле. Мы Крым обожаем. Знаем его весь», — сказал артист.
Майданов поделился, что в период пандемии коронавируса он вместе с семьей провел на полуострове полтора месяца.
«Изучили его вдоль и поперек и, конечно, это кладезь», — подчеркнул артист.
