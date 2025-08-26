«Сон, кормление и прогулки»: невеста Тимати рассказала о буднях после рождения дочери

Фото: Instagram*/halfbloodval

Девушка уже познакомила ребенка со своей собакой.

Избранница рэпера Тимати, модель Валентина Иванова, поделилась нежным моментом с новорожденной дочерью Эммой. В своем Telegram-канале девушка опубликовала снимок, на котором малышка общается с домашним питомцем.

В кадре молодая мама держит дочку на руках, а рядом лежит любимая собака.

«Киви и Эммочка неразлучны, всегда проводим время вместе, сон, кормление и прогулки. Про наше знакомство расскажу и покажу чуть позже. И дам совет для собачников, как сделать знакомство максимально комфортным, как для собаки, так и для малыша», — отметила Иванова.

На фоне того, что Тимати постоянно разъезжает по делам, Валентина и Эмма дома одни, что заметили фанаты рэпера. Подписчики полагают, что девушке ничего не остается, кроме того, чтобы проводить время в компании пса и ребенка.

У Валентины Ивановой и Тимати в августе этого года родилась дочь Эмма. Для исполнителя она стала третьим ребенком. Также у артиста есть двое детей. Модель Алена Шишкова родила Тимати дочь Алису, а блогер Анастасия Решетова — сына Ратмира. При этом рэпер никогда не вступал в официальный брак, однако этот факт не мешает ему заботиться о всех своих детях.

