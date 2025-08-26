«Оказалась рабом»: Дана Борисова ухаживает за дочерью после пластики
Дана Борисова назвала себя рабом дочери после ее пластики
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Результаты операции порадовали не всех пользователей сети.
Дочери телеведущей Даны Борисовой, Полине, на днях сделали комплексную пластическую операцию, после которой ей помогает восстанавливаться именитая мама. Об этом девушка рассказала подписчикам в своем Telegram-канале.
Наследница знаменитости сделала себе подтяжку груди и липоскульптурирование тела, на которое она решилась в 17-летнем возрасте.
В блоге Полина поделилась аудио, на котором ее мама рассказала, как заботится о дочери в послеоперационный период.
«Я оказалась полинкиным рабом. Принеси-подай, иди не мешай. Потому что девочка моя восстанавливается после операции и, как говорится, сок, таблеточку принести, в лобик поцеловать. Это все я выполняю», — рассказала артистка.
Мнения у пользователей сети о результатах операции разделились. Одна часть аудитории считает, что для такой молодой девушки, как Полина, рано идти на этот шаг. В то время как другая часть одобрила и похвалила работу пластических хирургов.
До этого Полина уже обращалась к хирургам, когда делала ринопластику. Ее не устраивала форма носа.
Ранее, писал 5-tv.ru, дочь Даны Борисовой откровенно рассказала о пластике.
