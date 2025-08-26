«Оказалась рабом»: Дана Борисова ухаживает за дочерью после пластики

Дана Борисова назвала себя рабом дочери после ее пластики

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Результаты операции порадовали не всех пользователей сети.

Дочери телеведущей Даны Борисовой, Полине, на днях сделали комплексную пластическую операцию, после которой ей помогает восстанавливаться именитая мама. Об этом девушка рассказала подписчикам в своем Telegram-канале.

Наследница знаменитости сделала себе подтяжку груди и липоскульптурирование тела, на которое она решилась в 17-летнем возрасте.

В блоге Полина поделилась аудио, на котором ее мама рассказала, как заботится о дочери в послеоперационный период.

«Я оказалась полинкиным рабом. Принеси-подай, иди не мешай. Потому что девочка моя восстанавливается после операции и, как говорится, сок, таблеточку принести, в лобик поцеловать. Это все я выполняю», — рассказала артистка.

Мнения у пользователей сети о результатах операции разделились. Одна часть аудитории считает, что для такой молодой девушки, как Полина, рано идти на этот шаг. В то время как другая часть одобрила и похвалила работу пластических хирургов.

До этого Полина уже обращалась к хирургам, когда делала ринопластику. Ее не устраивала форма носа.

Ранее, писал 5-tv.ru, дочь Даны Борисовой откровенно рассказала о пластике.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX