Протесты с погромами вспыхнули в Индонезии
Фото, видео: www.globallookpress.com/Muhammad Shahab; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Демонстранты недовольны введением президентом страны льгот для чиновников.
Новая горячая точка на мировой карте появилась в Юго-Восточной Азии. Волна беспорядков прокатилась по Индонезии.
Президент страны обещал принять жесткие меры экономии бюджета, но в то же время ввел льготы для чиновников, что спровоцировало массовые протесты.
Демонстранты громят улицы и даже разрушили полицейский пост.
Акции против высоких зарплат и привилегий для депутатов идут уже полгода. Но прежде они протекали в мирном русле.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX