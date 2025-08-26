Канцлер ФРГ призвал пересмотреть систему пособий в стране

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur; 5-tv.ru

Германия больше не способна поддерживать всеобщее благосостояние в стране.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, рассказывая о планах работы правительства, заявил немцам, что эпоха всеобщего благосостояния с щедрыми выплатами пособий гражданам подошла к концу. Дальше так продолжаться не может. Денег нет.

«Социальное государство в нынешнем виде больше невозможно финансировать из того, что мы можем себе позволить экономически. Мы находимся не просто в периоде экономической слабости, мы находимся в структурном кризисе нашей экономики. Значительные секторы нашей экономики больше не являются по-настоящему конкурентоспособными, и это вопрос ценовой конкурентоспособности», — сообщил Мерц.

Эти заявления звучат после публикации разгромного отчета, согласно которому ВВП Германии не растет второй квартал подряд.

Мерц признался, что пришло время пересмотреть систему льгот и пособий. Но, при этом, пообещал, что поддержка украинцев — продолжится. До конца года выделят более восьми миллиардов евро.

