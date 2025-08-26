Жителей Петербурга предупредили о ливнях и грозах 26 августа
Жители Северной столицы еще не успели отойти от обрушившегося накануне на город града.
Штормовое предупреждение сегодня действует в Петербурге. В городе ожидают проливные дожди и грозы.
При этом еще не везде устранили последствия града, который накрыл Северную столицу накануне. Труднее всего пришлось автомобилистам. Ледяная корка на дороге в конце августа для многих стала испытанием.
Некоторые районы затопило так, что легковушки глохли посреди дороги.
Сейчас в городе действует желтый уровень погодной опасности. Согласно прогнозу, грозы могут задержаться в Петербурге до конца недели.
