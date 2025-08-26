По Тольятти пронесся мощный ураган, повалив десятки деревьев
Пять человек пострадали по время урагана в Тольятти
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru
В результате разбушевавшейся стихии пострадали пять человек.
Пять человек, в том числе ребенок, пострадали во время урагана в Тольятти. Все они в больнице с тяжелыми травмами — огромный тополь рухнул на людей прямо во дворе.
Штормовой ветер вырвал с корнем десятки деревьев, повалил столбы и повредил машины. Экстренные службы сейчас устраняют последствия.
