«Было страшно»: стая собак едва не напала на актрису Елену Николаеву

Как артистке удалось этого избежать?

Актрисе Елене Николаевой однажды удалось избежать нападения стаи бездомных собак неподалеку от рынка в Москве. Этими воспоминаниями в беседе с корреспондентом 5-tv.ru она поделилась на премьере документального фильма «Черкизон. Ад и рай новой России».

Этот случай произошел в 2000-х. По словам знаменитости, на одном из самых крупных российских рынков в те годы — «Черкизоне» — она приобрела платье, после чего за ней побежали беспризорные собаки. Елена призналась, что в тот момент испугалась такой погони.

«Возле „Черкизона“ я как раз купила это прекрасное платье и побежала. Подружка на меня смотрела, и тут на меня стая бездомных собак понеслась. Помню, что это было страшно», — отметила она.

Однако в итоге животные нападать не стали, а лишь остановились рядом. Не найдя для себя ничего интересного, псы скрылись.

«Я замерла, стояла, как вкопанная. Они обнюхали мое платье леопардовое и отстали от меня. Не понравилось им что-то или наоборот», — заключила артистка.

