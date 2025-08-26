Гладиолусы и розы: во сколько обойдется букет цветов к 1 сентября

«Известия»: букет цветов к 1 сентября обойдется в среднем на 4 тысячи рублей

Фото: © РИА Новости/Тарас Литвиненко

Средняя стоимость цветов выросла на 9% по сравнению с прошлым годом.

К 1 сентября 2025 года родители в среднем потратят на букеты для учителей около четырех тысяч рублей, сообщили «Известиям» аналитики. При этом более экономичный вариант — приобретение отдельных цветов, что позволит уложиться примерно в одну тысячу рублей.

В числе популярных цветов в этом году — розы и гортензии. При этом традиционные георгины, астры и гладиолусы все равно остаются востребованными для этого праздника.

Флористы предлагают не только букеты, но и комплекты с подарочными сертификатами, чаем или сладостями, отметили представители сервисов по продаже цветов.

Завалить учителя цветами

Средняя стоимость букета ко Дню знаний составит около четырех тысяч рублей, исходя из данных компании «Платформа ОФД». Этот показатель выше на 9% по сравнению с прошлым годом, как подсчитали эксперты.

Стоимость букета из роз достигает в среднем 5,3 тысячи рублей, а покупка гладиолусов, хризантем или гербер позволит уложиться в сумму до 3,9 тысячи рублей.

«Динамика роста среднего чека покупки цветочного букета к школе опережает показатель прироста по затратам на минимальный школьный набор. Тем не менее родители обычно не экономят на этой категории, учитывая его в качестве обязательного подарка», — пояснили эксперты.

Все чаще закупка цветов к школе проходит заранее по инициативе родителей, благодаря развитой инфраструктуре интернет-заказов. Впрочем, средняя стоимость букета онлайн в этом году выросла до 4,6 тысячи рублей — это на 12% выше прошлогоднего уровня.

Какой букет собрать

Родители предпочитают проверенные и универсальные варианты, отметила руководитель отдела привлечения и сопровождения селлеров Flowwow Вероника Перетягина. Лидером продаж к прошлому 1 сентября были французские розы с вывернутыми лепестками. Кроме того, композиции часто дополняют ирисами и гортензиями.

Средняя цена одной розы — около 250 рублей, ириса — 170 рублей, гортензии — 997 рублей, уточнила эксперт. Родители могут составить букет из нескольких цветов или ограничиться одним.

Кроме того, в этом году спрос на георгины вырос в 2,5 раза, добавили в «Авито Доставке». Также увеличились продажи астр и гладиолусов.

А если не цветы?

Кроме цветов, россияне часто выбирают подарочные сертификаты, памятные сувениры (например, чашки или наборы сладостей), книги и предметы декора, сообщили «Известия» со ссылкой на исследование Fix Price и РОМИР.

Оптимальным бюджетом на подарок учителю считается сумма от одной до пяти тысяч рублей, и лишь 1% готовы потратить более 12 тысяч рублей.

В августе продажи шоколадных наборов выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом, а съедобных букетов — почти втрое, добавили в «Авито Доставке». Интерес к чайным наборам увеличился в 2,2 раза — это универсальный и практичный подарок для педагогов.

«Те, кто при выборе подарка учителю на 1 сентября хочет уйти от цветочной классики, часто выбирают композиции из клубники, которые обходятся в среднем в 3,2 тысячи рублей, или зефира за 2,8 тысячи рублей», — добавила Перетягина.

Флористы формируют подарочные наборы на разные бюджеты: от небольших букетов до комплектов с десертами, сертификатами, чаем и кофе.

Рост затрат и стресс родителей

Эксперты отмечают, что траты на букеты и подарки в День знаний становятся значимой статьей расходов для семей. Аналитик маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан подчеркнул, что средняя стоимость букета — около четырех тысяч рублей — сопоставима с 10% от среднемесячной зарплаты в России.

«Для многодетных семей суммарные затраты могут достигать 15–20% бюджета, что создает дополнительное финансовое давление. При этом традиция сохраняет культурную значимость, что усиливает социальное ожидание участия в ней», — отметил он.

Таким образом, рост цен на букеты и подарки для некоторых семей становится фактором выбора между соблюдением традиций и экономией.

«Мама, мой букет хуже других»

Если ребенок боится, что его букет меньше, чем у других, важно объяснить, что внимание и искренние слова значат больше, чем количество цветов, рассказала психолог и семейный психотерапевт Ольга Кушнарева.

«Можно вместе придумать маленькое пожелание учителю, чтобы ребенок почувствовал ценность своего подарка», — предложила она.

Для первоклассников праздничная линейка может стать не только радостным событием, но и источником серьезного стресса, отметила психолог. Причина — необходимость выступать или дарить цветы, что особенно сложно для застенчивых детей.

«Важно помнить: ребенку нужна не критика, а поддержка. Родителям стоит заранее проговорить, что волнение — это нормально. Можно проиграть ситуацию дома. Кто-то из семьи может выступить в роли учителя, а ребенок подарит ему букет. Это снимает напряжение и делает момент более привычным», — посоветовала Кушнарева.

