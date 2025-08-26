Фото, видео: www.globallookpress.com/Patrick Pleul

Ситуация вокруг нефтепровода «Дружба» обострила конфликт Будапешта и Братиславы с Киевом.

Президента Украины Владимира Зеленского вообще мало интересуют проблемы европейцев. Понятно, что он не должен задумываться об экономике той же Германии. Но вот подрывать нефтепровод «Дружба», который питает Венгрию и Словакию, точно не стоило. Ведь именно из этих стран Украина получает и электроэнергию, и топливо.

И в Старом свете, наверное, никогда не поймут украинский принцип: пусть у меня сдохнет корова, если у соседа сдохнут две. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Виктора Синеока.

У Зеленского теперь каждая «заява» перед представителями СМИ, как говорится, «заява на победу». От него на пресс-конференциях местные журналисты ждут «хлесткой репризы». Дескать, «мочи, Зеля!» Он же и пример подает. Так, например, глава украинского МИД Андрей Сибига заговорил в соцсетях — хамит венгерским властям.

«Я отвечу по-венгерски. Не нужно указывать президенту Украины, что и когда делать или говорить. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как и вся Европа», — написал он.

Венгрия возмущена. Украинцы в который раз нанесли удар по инфраструктуре нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть шла в Венгрию. В ответ на вопрос «зачем» Зеленский отвел душу.

«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование „Дружбы“ зависит от позиции Венгрии», — сказал он с усмешкой.

Пока смешно. Но в адрес главы киевского режима тут же полетели емкие характеристики.

«Зеленский и его заместители, видимо, сошли с ума! По-другому не скажешь», — заявил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко.

Нет, они не сошли с ума. Это такая стратегия. И Венгрию, и Словакию Украина пытается наказать за то, что они все еще адекватно общаются с Россией. Нефтепровод атакуют целенаправленно, с упорством, достойным лучшего применения. Хотя власти этих стран уже заявляли — покупали и покупать будут.

«Нет такого внешнего влияния или идеологического давления, которое заставило бы нас покупать энергоносители дороже или из менее надежных источников, чем сейчас», — сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Отношения с тем же Будапештом Киев планомерно рушит. Сначала этническим венграм запретили говорить на родном языке. Затем ТЦК стали ловить этнических венгров — были погибшие. Теперь нефтепровод.

«То, что целый ряд западноевропейских натоцентричных представителей, деятелей — я даже не могу сказать „политиков“, потому что это политиканство — говорят о том, что это „ничего“ и „можно продолжать“ киевскому режиму, говорит либо об их безумии, либо об их абсолютно антиправовой направленности», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Впрочем, стерпела же Германия, когда разрушили ее будущее подрывом «Северного потока». Нефтепровод «Дружба» в свое время был таким же важным проектом для Европы. СССР протянул — ветки расходятся в районе белорусского города Мозырь: северная идет через Польшу в Германию, южная — через украинскую территорию в Чехию, Словакию и Венгрию. Последняя получает до 80% всего импорта нефти и газа из России.

Но, что самое интересное, Украина потом покупает у Словакии дизель из российской же нефти, получается. Теперь поставки могут прекратиться.

«Мы видим, что Украина сама подрывает свои интересы, рискуя остаться без достаточного объема топлива», — отметил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар.

А еще Украине Венгрия и Словакия поставляют почти половину всей электроэнергии. Когда на энергетику Незалежной обрушились российские удары, эти страны поддержали соседку, не отказали. Потому что земля круглая, мир большой, экономика диверсифицирована.

Все это понимают. И понимают, к чему теперь приведут украинские «насмешки». Каламбур, чтобы было понятнее юмористам «категории Б»: «Украина теперь стоит у края».

