Ветер раскачивал здания: как туристы пережили сильнейший тайфун на Хайнане

К удару стихии уже готовятся во Вьетнаме. «Каджими» движется прямо в их сторону.

На курорты Хайнаня обрушился сильнейший тайфун, который поднимал шестиметровые волны. В опасности оказались больше ста тысяч человек. Началась эвакуация, хотя авиасообщение с островом прекращено, и большинство туристов с побережья, спасаясь от стихии, просто поднимались в горы. Среди них был и наш соотечественник Владислав Семутенко, который давно живет на острове и уверяет, что такого урагана не было последние лет десять.

Тайфун «Каджими» обрушился на провинцию Хайнань с невероятной силой. За стеной ливня практически невозможно что-то разглядеть. Моментально улицы наполнились водой. Затоплены кварталы, дома, магазины. Шквалистый ветер дул со скоростью почти 150 километров в час. Выбивал стекла, сносил крыши домов, вырывал деревья с корнями.

Десятки разбитых мотоциклов и автомобилей. Ветер был такой сильный, что превратил эту машину в груду металла. На этих кадрах несколько мужчин пытаются остановить стихию, заслонив стеклянные двери деревянными досками. Сопротивление было недолгим.

«Ближе к ночи начался тайфун в полную силу, это был шквалистый ветер. У нас в соседнем номере выбило фрамугу, стекло полностью, но там, слава богу, никого не было, пустой был номер. Ветер был очень сильный, 36 этажей наше здание, мы находились на 15, его немножечко качало», — рассказал турист Евгений Крылов.

Из потенциально опасных районов были эвакуированы больше 20 тысяч человек. В городе Санья закрыты все школы, туристические объекты, приостановлено движение транспорта.

«Нам помогли переселиться в другой номер сразу же практически, примерно за 10-15 минут. Ребят очень русских было много здесь, все помогали друг другу, все были очень сплоченно», — рассказала туристка Анастасия Жартун.

Это был самый сильный тайфун на Хайнане за все время метеонаблюдений. Уже известно о сотне пострадавших. Циклон с ужасом ждут во Вьетнаме. Там уже готовятся к стихии.

«Это ужасно. Шторм еще не пришел, но когда я смотрю вниз с верхних этажей, я вижу волны высотой до двух метров, а вода уже затопила дороги вокруг нас», — рассказал шеф-повар отеля Данг Суан Фыонг.

Тайфун «Каджими» только набирает обороты. И обрушится на провинции Вьетнама еще с большей силой. Порывы ветра могут достигать до 180 километров в час.

