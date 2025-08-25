Тайная свадьба: Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Кольца молодоженам выносил сын знаменитости.

Актриса Агата Муцениеце тайно вышла замуж на музыканта Петра Дрангу. Торжество состоялось в одном из ресторанов Москвы. Эксклюзивные кадры с мероприятия выложило издание Super.ru.

На праздник пара пригласила только самых близких. Также известно, что звезда сменила фамилию в соцсетях. Как писало издание, кольца молодоженам выносил сын Агаты Тимофей Прилучный, который до этого долгое время не поддерживал с ней контакт.

По совпадению, у бывшего мужа Агаты Павла Прилучного в этот же день состоялась третья годовщина свадьбы с актрисой Зепюр Брутян.

Уточнялось, что до этого Дранга ни разу не был женат, а Муцениеце переживал скандальный развод с Прилучным, от которого у него есть двое детей — Тимофей и Мия. При этом Агата скоро станет мамой еще раз, о чем активно рассказывает в соцсети. Беременность звезда переживает с трудностями — у нее проявились кожные высыпания.

«Блин, ребят, ну что это со мной?! Говорят, беременность — лучшее время. Ха! Хорошо есть тональный крем, который все это может замазать. Просто весь нос в прыщах!» — эмоционально отмечала звезда.

