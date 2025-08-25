Водолазы начали поиски пропавшего в Босфоре россиянина Свечникова

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

В операции задействованы спасательный катер, вертолет и сотрудники экстренных служб.

В проливе Босфор в Стамбуле 25 августа начались поиски российского пловца Николая Свечникова, который пропал во время заплыва. Об этом РИА Новости рассказала его родственница Алена.

По ее словам, к операции подключены водолазы и спасательный катер, на борту которого находятся она и супруга спортсмена Антонина. В поисках задействованы четверо сотрудников службы, один из которых ведет наблюдение через бинокль, двое работают в кабине, а еще один проверяет акваторию с кормовой части судна. Кроме того, в операции планирует принять участие вертолет.

О пропаже Свечникова стало известно ранее в тот же день: профессиональный пловец не сумел завершить дистанцию и исчез после того, как отплыл около 500–600 метров. По одной из версий, мужчина мог испытать судорогу ноги и быть унесенным течением. Заслуженный мастер спорта и рекордсмен мира Николай Скворцов допустил, что именно сильное течение могло стать причиной происшествия.

Супруга пропавшего спортсмена заявила о намерении запросить полное видео заплыва и обратиться в прокуратуру, чтобы получить официальный отчет о силах, привлеченных к поискам. Позднее власти Стамбула сообщили о начале расследования обстоятельств исчезновения россиянина.

