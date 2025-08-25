Быстрее и безопаснее: ученые разработали новый способ лечения туберкулеза

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Теперь процесс оптимизируется с учетом степени поражения легких.

Международная группа ученых, включая специалистов из Гарвардской медицинской школы, представила данные, подтверждающие возможность использования более короткого и безопасного курса терапии для части пациентов с устойчивым туберкулезом (pre-XDR-TB). Об этом пишет издание The Lancet Respiratory Medicine.

Новый подход предусматривает применение четырех современных препаратов в течение 6–9 месяцев вместо стандартной схемы длиной до двух лет.

«Эта короткая схема — не стопроцентная панацея для всех. Главный вывод в том, что нам, вероятно, нужен более персональный подход к лечению такой устойчивой формы ТБ», — объяснила один из главных авторов работы, профессор Гарварда Кэрол Митник.

Pre-XDR-TB отличается тем, что не поддается большинству традиционных сильных лекарств против туберкулеза, из-за чего лечение часто затягивается и сопровождается тяжелыми побочными эффектами. Классическая схема включает прием 4–6 препаратов на протяжении полутора — двух лет.

Опыт внедрения короткого курса позволит сократить нагрузку на больных и снизить риски нежелательных реакций, что, в конечном итоге, может повысить уровень выздоровления и уменьшить распространение заболевания.

