Против блогера Арсена Маркаряна возбудили уголовное дело
Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Его обвиняют в унижении чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.
В Москве начали уголовное преследование в отношении блогера, который позволил себе оскорбительные высказывания в адрес жителей блокадного Ленинграда.
В понедельник, 25 августа, пресс-служба городского следственного управления Следственного комитета России сообщила о возбуждении дела. Блогер обвиняется по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ за унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны с использованием средств массовой информации и интернета.
Как установлено, не позднее 5 августа 2025 года он опубликовал в соцсетях видео, в котором высмеивал жителей блокадного Ленинграда.
После совместной операции столичного СК и правоохранительных органов блогер был задержан и на допросе признал свою вину. В ближайшее время следствие направит в Бутырский суд Москвы ходатайство о мере пресечения.
Напомним, что 23 августа стало известно о задержании Арсена Маркаряна по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества. Во время допроса он не признал свою вину и был доставлен в следственный изолятор для дальнейших разбирательств.
