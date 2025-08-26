В ноябре россиян ждет трехдневная рабочая неделя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Однако перед длинными выходными придется потрудиться шесть дней подряд.

Начало ноября 2025 года порадует россиян короткой рабочей неделей из-за переноса праздничных дней с выходных на рабочие дни в текущем году. Соответствующий проект постановления утвердило Минтруда РФ, пишет URA.RU.

Так, в первую неделю этого месяца будет всего три рабочих дня. Это связано с праздником День народного единства, который отмечается 4 ноября.

Однако перед длинными выходными россиянам предстоит сначала отработать шесть дней подряд. Из-за праздников гражданам придется выйти на работу в субботу 1 ноября.

Кроме того, глава Минтруда РФ Антон Котяков рассказал, что новогодние каникулы 2025–2026 годов продлятся 11 дней и начнутся с 31 декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Минпросвещения РФ рекомендовали школам, работающим по четвертям, придерживаться установленного графика каникул. Как отметил глава министерства Сергей Кравцов, учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая. Кроме того, продолжительность каникул в течение года должна быть не меньше семи дней.

