«Сыпь, высокая температура нарушение ЖКТ»: Курганцы заподозрили у детей вирус Коксаки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По крайней мере, в этом уверены местные жители — в больницах такой диагноз не ставят.

В Кургане родители детей, заболевших в летнем лагере, заподозрили вспышку вируса Коксаки. Опасениями они массово делятся в социальных сетях.

«У нас в саду много заболевших, в больнице просто в очереди из пяти человек три с этой заразой. Причем эта болезнь передается так же, как ветрянка, и такая же заразная и серьезная», — негодуют родители.

Вирус Коксаки — это группа энтеровирусов, которые размножаются в кишечнике и поражают различные органы. Он получил название по имени американского города, где был впервые обнаружен. Основная группа риска — дети до 10 лет, у которых заболевание чаще протекает в легкой форме с симптомами простуды, сыпью на коже лица, рук и ног, а также поражениями слизистых оболочек.

На характерные симптомы пожаловался ребенок в одном из загородных лагерей. Врачи поставили ему диагноз «герпес». В администрации Кургана сообщили, что на данный момент подтвержденных случаев вируса Коксаки в лагере не зафиксировано. Но родители продолжают стоять на своем: мол, симптомы полностью совпадают.

У заболевших детей разные жалобы — от легкой простуды и кишечных расстройств до кожной сыпи, герпесной ангины и даже менингита. Ранее в городе не было таких массовых заявлений об инфекциях, пояснили в администрации.

В целях профилактики рекомендуется употреблять только кипяченую или бутилированную воду, тщательно мыть руки, овощи и фрукты, а также избегать контактов с заболевшими. Особое внимание уделяется гигиене в детских коллективах. Ситуация остается под наблюдением властей Кургана и медицинских служб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.