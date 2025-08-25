Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Атаки на гражданскую инфраструктуру противоречат международному праву.

Удары боевиков Вооруженных сил Украины по нефтепроводу «Дружба» являются проявлением бандитизма. Об этом заявила Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

Дипломат подчеркнула, что подобные действия в международном праве и законодательстве многих стран квалифицируются как террористические. По ее словам, атаки на стратегические объекты приводят к подрыву устойчивости государства и создают угрозу его развитию.

Захарова указала, что удары по гражданской инфраструктуре, особенно энергетической, должны вызывать негативную реакцию и сопровождаться призывами к прекращению подобных практик. Она добавила, что такие действия незаконны и нарушают нормы международного права.

Кроме того, официальный представитель МИД России обратила внимание на то, что западные страны не отреагировали должным образом на произошедшее. По ее словам, это свидетельствует либо о полном игнорировании международных норм, либо об их антиправовой позиции.

