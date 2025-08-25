Российские шахматисты досрочно победили на Всемирной юношеской олимпиаде

Фото, видео: 5-tv.ru

Спортсмены оставили соперников далеко позади.

Триумфаторы Всемирной юношеской олимпиады по шахматам прилетели в Москву. Российская команда в упорной борьбе оставила позади конкурентов и досрочно победила в соревнованиях. В столичном аэропорту Внуково их встречали родные и болельщики.

За один тур до окончания соревнований наши шахматисты обыграли сборную Казахстана. Они набрали 16 очков и оказались практически недосягаемыми для соперников. Олимпиада проходила в Колумбии.

