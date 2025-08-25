Российские шахматисты досрочно победили на Всемирной юношеской олимпиаде
29 0
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Спортсмены оставили соперников далеко позади.
Триумфаторы Всемирной юношеской олимпиады по шахматам прилетели в Москву. Российская команда в упорной борьбе оставила позади конкурентов и досрочно победила в соревнованиях. В столичном аэропорту Внуково их встречали родные и болельщики.
За один тур до окончания соревнований наши шахматисты обыграли сборную Казахстана. Они набрали 16 очков и оказались практически недосягаемыми для соперников. Олимпиада проходила в Колумбии.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.