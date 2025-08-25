Журналисты погибли в результате удара ЦАХАЛ по больнице в Газе

Фото, видео: 5-tv.ru

В израильский армии пообещали расследовать инцидент.

Израиль ударил по больнице в секторе Газа. Погибли как минимум 20 человек. Среди них пять журналистов. Момент прилета попал в прямой эфир телеканалов.

Новостные агентства заявили, что шокированы известиями о гибели своих журналистов при авиаударе. В ЦАХАЛ выразили сожаление о причиненном ущербе и пообещали срочно провести расследование инцидента.

