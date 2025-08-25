Фото, видео: 5-tv.ru

Экономист Кедроутек сравнил их с террористическим актом.

Удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» — это бандитизм. Подобные атаки на гражданскую инфраструктуру должны осуждать все страны. Об этом сегодня заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Тем временем, ситуация вокруг нефтепровода обострила конфликт Венгрии и Словакии с Украиной. Ведь именно от «Дружбы» зависит энергетическая безопасность всего Евросоюза. Корреспондент «Известий» Александр Тузиков разбирался в теме.

«Дружба» между Киевом и Будапештом все больше пахнет не нефтью, а порохом. Сорвав поставки российского сырья в Венгрию по крупнейшей магистральной сети Европы, трубопроводу «Дружба», глава так называемой украинской дипломатии Андрей Сибига в соцсетях еще и хамит венграм, дескать, «не учите нас жить». Эта далекая от дипломатии риторика — в ответ на справедливое возмущение Будапешта и Братиславы: срывать поставки стратегически важного сырья в Европу не имеет права никто, уж тем более те, кто претендует на членство в ЕС.

«Нет такого внешнего влияния или идеологического давления, которое заставило бы нас покупать энергоносители дороже или из менее надежных источников, чем сейчас. И мы воспринимаем любую атаку на нашу энергетическую безопасность как атаку на наш суверенитет», — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Нефтепровод «Дружба», построенный еще в советское время, делится на две ветки в районе белорусского города Мозырь: северная идет через Польшу в Германию, южная — через украинскую территорию в Чехию, Словакию и Венгрию. Последняя получает до 80% всего импорта нефти и газа из России. Всего за неделю — с 13 по 21 августа — беспилотники украинских формирований трижды атаковали «Дружбу». Это провокация со стороны Киева, цель которой — сорвать мирное урегулирование украинского кризиса, заявил в интервью «Известиям» словацкий экономист Зденек Кедроутек.

«Это лишь доказывает, что украинское правительство совершенно не заслуживает доверия. Более того, многие заслуженно считают его террористической группировкой. Достаточно посмотреть, как киевское руководство ведет войну, например, используя мирных жителей в качестве живого щита. И вот: серия нападений на энергетические системы стран, которые, на самом деле, не участвую в конфликте, Венгрию, например. Это просто террористический акт!» — считает экономист, соучредитель партии «Объединенные славяне» (Словакия) Зденек Кедроутек

О том, что именно в Киеве заинтересованы в продолжении конфликта, фактически в открытую говорит Зеленский. Киевского политика спросили, как повлияет этот тройной удар по нефтепроводу на амбиции Киева по вступлению в ЕС. А тот вспомнил прошлое, эстрадные миниатюры, и с издевательской усмешкой обыграл слово «дружба», намекая, что Будапешт «наказан» за свое нежелание пускать Украину в Евросоюз.

Ударами по нефтепроводу «Дружба» Киев вредит себе же, фактически оставляет себя без словацкого дизеля, ведь НПЗ «Словнафт» производит продукты из российской нефти и поставляет десятую часть солярки, потребляемой украинцами, предупредил Киев глава МИД Словакии Юрай Бланар.

«Мы видим, что Украина сама подрывает свои интересы, рискуя остаться без достаточного объема топлива», — отметил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар.

А вот заявление нашего МИДа: отсутствие должной реакции Запада на киевские провокации против европейской энергетической инфраструктуры говорит либо о его безумии, либо о его антиправовой направленности.

«То, что целый ряд западноевропейских натоцентричных представителей, деятелей — я даже не могу назвать их политиками, потому что это — политиканство, говорят о том, что это „ничего“ и „можно продолжать“, говорит либо об их безумии, либо об их абсолютно антиправовой направленности», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Быстро привести в чувство Зеленского и его европейских покровителей просто, и этот совет дают и венгерские, и словацкие экономисты. Поскольку именно из Венгрии и Словакии Киев получает почти половину электроэнергетического импорта, нужно просто остановить переток. Проще говоря, дернуть рубильник. Отключив электричество, и Будапешт, и Братислава покажут Киеву: в ответ на его энергоагрессию есть эффективная самооборона.

