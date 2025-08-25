Генпрокурор РФ Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда

Фото, видео: © РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ; 5-tv.ru

Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда. Она стала вакантной месяц назад, после смерти предыдущего председателя высшей инстанции — Ирины Подносовой. Ранее одним из основных кандидатов на пост называли главу Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина.

Сегодня — последний день приема заявлений от соискателей. Согласно закону, кандидатура должна получить положительное заключение Высшей квалификационной коллегии судей. Затем ее может представить президент в Совет Федерации, где сенаторы уже окончательно назначают претендента на должность главы Верховного суда.

