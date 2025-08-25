Путин обсудил итоги переговоров РФ и США с президентом Ирана

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Глава исламской республики поддержал дипломатические усилия, направленные на разрешение украинского конфликта.

Итоги российско-американской встречи в Анкоридже обсудили по телефону Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Глава исламской республики выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на урегулирование украинского кризиса.

Кроме этого, лидеры договорились о сотрудничестве в энергетической и транспортной сферах, затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

Главы государств условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае.

