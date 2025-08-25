Из лета в зиму: в Петербурге выпал снег

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Коммунальщикам пришлось взяться за уборку улиц раньше обычного.

Дождь, град и даже снег. В Петербург в последнюю неделю августа внезапно пришла зима. Мощные осадки застали жителей врасплох. В одних районах выросли сугробы. В других — настоящий потоп. Водители отчаянно пытаются спасти свои авто от гидроудара. Заканчиваться ливни не собираются. Корреспондент «Известий» Полина Пятышева — с подробностями

Рабочая неделя в Петербурге началась с удара стихии. Сначала — мощный ливень. И тут же — ледяная крупа. Асфальт побелел, прохожие бросились искать укрытие.

«25 августа, а под ногами хрустит первый снег. Вернее, летний град, который не спешит таять. Петербург знает, чем удивить», — отметила корреспондент.

Погода подкинула работы, смеются коммунальщики. За уборку улиц пришлось взяться раньше обычного.

«А эта девушка девушка выбежала на улицу собрать ледяную крупу для коллеги, которая не может отойти с рабочего места», — рассказала корреспондент.

Пока прохожие лепят снежки и делают фото, водители спасают машины. Дороги превратились в реки, машины захлебываются в потоках, а их владельцам приходится буквально толкать транспорт в бурлящей воде.

В Петербурге бушует циклон «Сиверин». Он принес шквалистый северный ветер и грозы. Как тучи сгущались над городом, отлично видно с высоты Лахта Центра — самого высокого небоскреба Европы.

Из-за дождя, тумана и грозы в Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности. Но туристы не унывают.

Метеорологи предупреждают: такая погода сохранится до конца рабочей недели. Над регионом застряла обширная циклоническая система.

«Лишь в пятницу мы ожидаем уменьшение дождей, ветер повернет на юго-восточный-восточный, температура воздуха немного повысится. По области в ночные часы 5-10 градусов, днем 15-20. В Петербурге ночью 9-11, днем 17-19», — отметила ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Наталья Мишуловина.

73 бригады Водоканала готовы выехать к местам подтоплений. В приемных резервуарах главных насосных станций понижен уровень воды, чтобы осадки уходили с улиц быстрее. Во время дождя на очистных сооружениях города запускают дополнительные насосы. Город готовится встречать осень.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.