Путин заявил о важности квалифицированных специалистов для промышленности РФ

Президент подчеркнул, что конкурс «Профессионалы» способствует выбору профессии и привлекает внимание работодателей.

Президент России Владимир Путин 25 августа обратился к участникам финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и заявил, что промышленности и всей стране необходимы высококвалифицированные кадры. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В своем послании глава государства отметил, что настоящие специалисты востребованы в экономике, а потому у каждого конкурсанта есть шанс найти занятие по душе и реализовать свои способности. По его словам, участие в соревнованиях позволяет молодым людям внести вклад в развитие промышленного и экономического потенциала России.

Путин также подчеркнул, что проведение чемпионата помогает участникам определиться с выбором профессии и обратить на себя внимание будущих работодателей. В финале состязания конкурсантам предстоит продемонстрировать умения в таких направлениях, как робототехника, электроника и управление беспилотными системами.

