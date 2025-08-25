«Никто не считал людей»: поиски пропавшего российского пловца начались не сразу

Фото: AP/ТАСС

Близкое окружение спортсмена сообщает о бездействии турецких специалистов.

Российский спортсмен Николай Свечников, пропавший во время заплыва через пролив Босфора в Турции, не сразу стал объектом поисков, рассказал 5-tv.ru друг пловца, участник Босфорских межконтинентальных соревнований, Александр.

Александр заметил отсутствие друга в списках финишировавших участников и пытался инициировать поиски, однако помощи со стороны организаторов не последовало.

«Куда я не обращался — все пожимали плечами. Никакой службы спасения или быстрого реагирования я не увидел, ничего не услышал такого внятного. Никто не считал людей: пришел — не пришел, никто не задавал никому никакие вопросы, почему он не пришел», — поделился он.

По словам спортсмена, бездействие специалистов основано на местных протоколах: чтобы согласовать процесс поисков в море, может уйти несколько дней.

«Инициатива о поиске пропавшего человека исходила от людей близких, которые с ним плыли, которые его знали, кто переживал за него и все. Если бы мы не обратились, то никто бы его, наверное, не искал. И просто бы все замялось там», — дополнил пловец.

Также Александр отметил, что вместе со Свечниковым они готовились к соревнованиям и недомоганий у пропавшего не было.

«Мы вместе проводили время, вместе готовились физически, растягивались, питались правильно, никаких препаратов он не принимал запрещенных», — добавил спортсмен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский пловец Николай Свечников пропал без вести во время заплыва через Босфор.

