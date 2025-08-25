Яд вместо кольца: подробности дела серийного отравителя из Балашихи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он и его бывшая девушка строили планы на будущее и хотели пожениться.

Артем Миссюра, обвиняемый в отравлении своих родителей, обещал жениться на девушке, которую пытался отравить, передает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Судебный процесс по делу проходил в Московском областном суде. Бывшая девушка подсудимого заявила, что они с Миссюрой строили планы на будущее, обсуждали свадьбу и мечтали о детях.

«До задержания он был прекрасным молодым человеком», — отметила девушка.

По ее словам, в январе 2024 года во время совместного распития алкогольных коктейлей, которые готовил Миссюра, она почувствовала сильное недомогание, потеряла сознание и очнулась в больнице лишь через неделю.

Возлюбленная Миссюры добавила, что часто находила в его квартире пакетики с порошками. Когда она задавала вопросы, ей отвечали, что это удобрения для цветов или спортивное питание. Позже родственники обвиняемого начали регулярно попадать в больницу с проблемами со здоровьем.

Мужчина обвиняется по статьям об убийстве двух лиц общеопасным способом из корыстных побуждений, покушении на убийство и мошенничестве в крупном размере. Он признал свою вину.

Следствие установило, что Миссюра подсыпал родителям сильнодействующие химические вещества в пищу, что привело к резкому ухудшению их состояния. Врачи не смогли распознать признаки, после чего пара обратилась в полицию. В квартире была установлена камера видеонаблюдения, которая зафиксировала, как Миссюра подсыпает яд в еду своих родителей.

На допросе Миссюра признался также в убийстве приятеля. Также он причастен к смерти своей бабушки. Следствие считает его ответственным за покушения на семерых человек — родителей, сестру, дядю, девушку и двух друзей. По версии следствия, мотивом отравлений родственников было присвоить их недвижимость, а друзей он пытался устранить, чтобы не возвращать долги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что прокуратура требует 25 лет для маньяка Виталия Манишина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.