Солнце в действии: очередная вспышка вызвала магнитную бурю

Метеозависимые люди могу почувствовать легкое недомогание.

Вспышка на Солнце спровоцировала магнитную бурю на Земле, которая может влиять на самочувствие людей и вызывать радиопомехи. Об этом сообщил сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт в беседе с Lenta.ru.

«Последствия вспышки нельзя сказать, что они из ряда вон выходящие или рекордные. Но они приводят к магнитным бурям на Земле», — заявил он.

Специалист поясняет, что легкое недомогание от магнитной бури почувствуют лишь метеозависимые люди. Кроме того, возможны помехи в работе радиотехники и спутников.

Ранее в лаборатории сообщали, что на Солнце была зарегистрирована самая сильная вспышка с 20 июня. Взрыву присвоили четвертую категорию и отметили, что рисков для Земли нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Солнце выбросило самый крупный протуберанец за последний год. Его структура превысила размеры Солнца более чем на полтора миллиона километров. Именно он и вызвал магнитные бури.

