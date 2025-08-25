Путин обсудил с вице-премьером Григоренко борьбу с интернет-мошенниками

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

В стране уже действует порядка 30 мер противодействия злоумышленникам.

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с вице-премьером и руководителем аппарата правительства РФ Дмитрием Григоренко борьбу с мошенниками. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Дмитрий Григоренко рассказал лидеру государства о том, что сегодня в стране действует порядка 30 мер, которые направлены на борьбу с интернет-мошенничеством.

Вице-премьер, пользуясь случаем, решил обратиться к гражданам и призвал их не отвечать на звонки с неизвестных номеров, потому что это могут быть мошенники. Григоренко также подчеркнул, что передавать свои пароли третьим лицам строго запрещено.

Вице-премьер добавил, что в сентябре 2025 года в России заработает услуга под названием «Маркировка всех звонков». Благодаря этому жители страны смогут увидеть не только номер входящего абонента, но и организацию, откуда звонят.

