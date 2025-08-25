Пара из Британии вырастила уникальную сосну, дающую семена стоимостью 6000 долларов

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Растение известно как «сосна динозавров».

Памела и Алистер Томпсоны из английского Уиченфорда стали обладателями семян редкой сосны, общей стоимостью около 6000 долларов (более 485 тысяч рублей. — Прим. ред.). Об этом сообщает портал LADBible.

Супруги обнаружили, что их редкое дерево, сосна Воллеми, дало пять крупных шишек с примерно сотней семян в каждой.

Дерево было приобретено в 2010 году за семьдесят фунтов стерлингов (около 7600 рублей. — Прим. ред.). С тех пор супруги ухаживали за ним в своем саду, и только недавно сосна наконец дала плоды.

Вид сосны Воллеми, известной как «сосна динозавров», существует более 200 миллионов лет. В 1994 году несколько таких деревьев были найдены в Австралии, саженцы начали распространяться по миру.

Пара планирует пустить доходы от продажи семян на благотворительность. Кроме того, они собираются продавать семена по одному фунту, чтобы поддержать восстановление исчезающего вида.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.