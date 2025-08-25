Залужный отказался присоединиться к команде Зеленского

Фото: AP/ТАСС

Ряд экспертов считает его кандидатуру шансом на политические перемены на Украине.

Посол Украины в Лондоне и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не намерен входить в команду Владимира Зеленского перед будущими выборами на Украине. Об этом сообщили журналисты The Guardian.

По данным издания, глава офиса Зеленского Андрей Ермак часто контактировал с Залужным и в ноябре предложил ему официально войти в политическую команду президента, «чтобы представить единый фронт перед будущими выборами».

«Залужный отказался. <…> Он пообещал Ермаку, что не будет публично критиковать Зеленского, пока продолжается (конфликт. — Прим. ред.), <…> а также заверил, что не будет преподносить администрации никаких неприятных сюрпризов», — рассказал собеседник газеты.

При этом Залужный пообещал Ермаку, что лично сообщит ему, если решит пойти в политику. Как отмечает Guardian, экс-главком ВСУ не раскрывает свои планы даже в частных разговорах с ближайшими соратниками и многие полагают, что он просто выжидает, прежде чем вступить в борьбу.

