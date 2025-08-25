В Альянсе фармассоциаций опровергли информацию о штрафах для сотрудников аптек

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Измененные с 1 сентября правила работы фармацевтов коснутся других аспектов.

Информацию о штрафах для фармацевтов в случае, если те не будут сообщать покупателям о наличие аналогов дорогих лекарств, опровергли. Информацию опубликовал ТАСС со ссылкой на главу Альянса фармацевтических ассоциаций Викторию Преснякову.

«Эта информация не только некорректна, но и вредна. Она вводит в заблуждение как пациентов, так и самих фармацевтических работников. Обязанность информировать покупателей о наличии лекарств-аналогов, в том числе и с более низкой ценой, существовала и раньше — она была закреплена как в предыдущей редакции правил надлежащей аптечной практики, так и в правилах отпуска лекарственных препаратов. Работник аптеки и ранее не имел права скрывать такую информацию», — заявила она.

Преснякова подчеркнула, что с сентября фармацевтическую отрасль ждут изменения. Они касаются правил хранения и отпуска лекарственных препаратов.

Ранее сообщалось, что с первого сентября фармацевтам будет грозить штраф от 100 до 200 тысяч рублей за сокрытие информации от покупателей о наличии аналогов лекарств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России начали бороться с почерком врачей — больше никаких закорючек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.